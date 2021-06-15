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الثلاثاء، 15-06-2021 01:31 م

مكعب خشبي صغير للأطفال ينفذ مهمة في الفضاء



الوكيل الاخباري - كشفت مواقع متخصصة بأخبار الفضاء عن حدث جديد سيشهده العالم قريبا، يتمثل بإطلاق أول قمر صناعي خشبي على شكل مكعب صغير.

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صممت شركة فنلندية قمرا صناعيا خشبيا أطلقت عليه اسم "WISA Woodsat"، بقياسات (ساتل نانوي) صغيرة بحجم (10 × 10 × 10 سم).

وبحسب موقع "space" المتخصص بأخبار الفضاء، يبلغ وزن القمر الصناعي حوالي 1 كغ فقط، يستخدم نوعًا خاصًا من الخشب الرقيق المطلي (يسمى WISA) والتي تثبت على سطح القمر.

 


وسيتم إطلاق القمر الصناعي الخشبي كجزء من مهمة تنفذها شركة "Arctic Astronautics"، الفنلندية والمتخصصة بتصنيع مكعبات الأطفال.


الهدف من المهمة هو اختبار سلوك ومتانة ألواح الخشب المرققة هذه في ظروف الفضاء القاسية وتقييم مدى ملاءمتها للمهام المستقبلية.


وسيزود القمر الصناعي بكاميرتين، سيتم توصيل إحداهما بعصا سيلفي معدنية، مما يسمح لفريق المهمة بمراقبة كيفية تغير سطح الخشب الرقائقي للقمر الصناعي في بيئة الفضاء.

 


وقال سامولي نيمان، كبير المهندسين في الشركة: "المادة الأساسية للخشب الرقائقي هي خشب البتولا، ونحن نستخدم في الأساس نفس ما يستخدم في أجهزة تصنيع الحاسوب أو لصنع أثاث".

وأضاف: "الاختلاف الرئيسي هو أن الخشب الرقائقي العادي رطب جدًا للاستخدامات الفضائية، لذلك نضع خشبنا في حجرة مفرغة حراريا لتجفيفه ثم نقوم أيضًا بترسيب الطبقة الذرية، بإضافة طبقة رقيقة جدًا من أكسيد الألومنيوم".

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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