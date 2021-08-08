الأحد 08-08-2021
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الأحد، 08-08-2021 01:21 م

ملاكمة طريفة بين غزالين بسبب الذرة



الوكيل الاخباري - وثقت الأمريكية، إيسبر ماكميلان، مقطع فيديو طريف لغزالين وهما يتبادلان اللكمات بالقرب من منزلها في ولاية تكساس.

وكانت الذرة سبب الخلاف، إذ اعتادت عائلة ماكميلان وضع الذرة لإطعام الحيوانات المتواجدة قرب منزلها، حيث اقترب أحد الغزالين للأكل ليزاحمه الآخر على وجبته.

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ويوضح الفيديو المتداول، قيام غزالين بالوقوف على قدميهما وهما يتبادلان اللكمات بالطرفين العلويين، في مشهد ساخر وغير مألوف.


وأثار الفيديو، سخرية العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي لكون الغزال من الحيوانات الوديعة التي لا تدخل في أي صراعات.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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