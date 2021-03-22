ملايين الحيوانات تشارك في مسيرة لـ الهجرة الموسمية

الوكيل الاخباري - تعتمد أساليب حياة الحيوانات البرية على مصادر الغذاء، التي تتغير مع تغير فصول السنة، وهو ما يجعلها تهاجر في تجمعات كبيرة من مكان إلى مكان.
وتعد الماشية والأغنام من الحيوانات البرية، التي تهاجر في تجمعات بالملايين من مكان إلى آخر في الصين بحثا عن الغذاء.
الملايين من الماشية والأغنام تهاجر مسافات طويلة عبر الجبال الثلجية في اتجاه المراعي الربيعية #شينجيانغ pic.twitter.com/h4dFrnr3mG— CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 20, 2021
وتعد هجرة الحيوانات من المشاهد المذهلة، خاصة في شمال غربي الصين، بحسب الشبكة التي أوضحت أنها تحدث بصورة متكررة وفقا لفصول السنة ولا تقتصر على الحيوانات البرية.
المصدر : سبوتنك