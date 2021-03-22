ملايين الحيوانات تشارك في مسيرة لـ الهجرة الموسمية

الوكيل الاخباري - تعتمد أساليب حياة الحيوانات البرية على مصادر الغذاء، التي تتغير مع تغير فصول السنة، وهو ما يجعلها تهاجر في تجمعات كبيرة من مكان إلى مكان.

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وتعد الماشية والأغنام من الحيوانات البرية، التي تهاجر في تجمعات بالملايين من مكان إلى آخر في الصين بحثا عن الغذاء.



pic.twitter.com/h4dFrnr3mG الملايين من الماشية والأغنام تهاجر مسافات طويلة عبر الجبال الثلجية في اتجاه المراعي الربيعية #شينجيانغ March 20, 2021

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية، مقطع فيديو قالت إنه يرصد "الملايين من الماشية والأغنام، التي تهاجر لمسافات طويلة عبر الجبال الثلجية في اتجاه المراعي الربيعية في منطقة شينجيانغ".



وتعد هجرة الحيوانات من المشاهد المذهلة، خاصة في شمال غربي الصين، بحسب الشبكة التي أوضحت أنها تحدث بصورة متكررة وفقا لفصول السنة ولا تقتصر على الحيوانات البرية.



المصدر : سبوتنك



