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الخميس، 29-04-2021 10:06 ص

ملايين المشاهدات لدجاجة تطارد كلبا



الوكيل الاخباري - في مشهد يذكرنا بعروض الرسوم المتحركة "توم آند جيري"، حقق مقطع فيديو تقوم فيه دجاجة بمطاردة كلب ملايين المشاهدات. 

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وفي مقطع الفيديو، الذي نشره مستخدم باسم StrictlyChristo عبر منصة "تويتر" يمكن رؤية دجاجة تطارد كلبًا حول كومة من الألواح الخشبية في الحديقة.


وعندما يتوقف الكلب للتحقق مما إذا كانت الدجاجة قد توقفت عن مطاردته، تأتي الدجاجة مندفعة نحوه، ثم يتمكن الكلب من تفادي الطائر الذي يقفز في الهواء بطريقة كوميدية.

 


شارك مستخدم تويتر مقطع الفيديو، إلى جانب تعليق توضيحي: "أفضل لعبة مطاردة على الإطلاق". 


وأضاف: "كيف لا تبتسم عندما يقفز الكلب خوفا من الدجاجة؟ إنهم يستمتعون كثيرًا".

ويبدو أن الكثير من الناس أعجبوا بمقطع الفيديو، إذ حقق أكثر 5 مليون مشاهدة، وأكثر من 185 ألف إعجاب، وأعيد نشره أكثر من 48 ألف مرة.


وعلق أحد مستخدمي تويتر:


"إذا لم يفز هذا المقطع بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم قصير، فهناك خطأ ما". 
وأضاف مستخدم آخر الوضع كان "مثل الرسوم المتحركة الواقعية".


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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