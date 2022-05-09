ممرضة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ100 قفزا من طائرة

الوكيل الاخباري - احتفلت ممرضة خدمت خلال الحرب العالمية الثانية بعيد ميلادها المائة هذا الأسبوع من خلال القفز بالمظلات لأول مرة في حياتها.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، احتفلت ريموند سوليفان ، من سيباستيان بولاية فلوريدا ، بشجاعة إلى العقد التالي من حياتها عندما قفزت من طائرة في سكاي دايف سيباستيان يوم الاثنين.

اضافة اعلان





قالت سوليفان لشبكة WPTV التابعة لشبكة NBC المحلية: "لم أفعل ذلك من قبل ، وقد قمت بالكثير من الأشياء خلال 100 عام ، لذلك اعتقدت أنه يجب أن أفعل ذلك بينما أستطيع ذلك".



تُظهر اللقطات المأخوذة للمعمرة التي تبلغ من العمر مائة عام وهي مربوطة بصدر مدرب القفز بالمظلات أثناء قفزه من الطائرة.



حظيت سوليفان بإطلالة رائعة على ساحل فلوريدا وهي تطفو نحو الأرض بعد انتشار مظلتها.



قالت بعد القفز بالمظلة الأول لها: “إنه أمر مخيف ”، عندما سئلت عما إذا كانت ستفعل ذلك مرة أخرى ، لم تتردد في إجابتها قالت ضاحكة: "لا". 'لا.'

المصدر : صدى البلد