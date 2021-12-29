منزل يختفي تحت الثلج بعد عاصفة في ولاية كاليفورنيا

الوكيل الاخباري - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح اختفاء منزل تحت الثلوج بعد عاصفة ثلجية قوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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التقط مقطع فيديو ثلوجًا كثيفة تتراكم في الفناء الخلفي لمنزل في ساوث ليك تاهو، بحسب ما ذكرت وكالة "CBS News".

Timelapse video captured heavy snow piling up in the backyard of a home in South Lake Tahoe, California. December is officially the snowiest month on record in the area, according to UC Berkeley's Central Sierra Snow Laboratory. pic.twitter.com/LGeyDBfwND December 29, 2021



يُعد شهر ديسمبر رسميًا أكثر الشهور التي تتساقط فيها الثلوج في المنطقة وفقًا لمختبر سييرا للثلج في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.







المصدر : سبوتنك

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