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الأربعاء، 29-12-2021 11:20 ص

منزل يختفي تحت الثلج بعد عاصفة في ولاية كاليفورنيا



الوكيل الاخباري - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح اختفاء منزل تحت الثلوج بعد عاصفة ثلجية قوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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التقط مقطع فيديو ثلوجًا كثيفة تتراكم في الفناء الخلفي لمنزل في ساوث ليك تاهو، بحسب ما ذكرت وكالة "CBS News".

 


يُعد شهر ديسمبر رسميًا أكثر الشهور التي تتساقط فيها الثلوج في المنطقة وفقًا لمختبر سييرا للثلج في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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