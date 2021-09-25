السبت 25-09-2021
الوكيل الاخباري

سريلانكا تسعى للحصول على نفط بسعر رخيص من الإمارات

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

التربية : استمرار التعليم الوجاهي بجهود مدراء المدارس

الفايز: الفعاليات السياحية ساهمت بتنشيط حركة السياحة بالمثلث الذهبي

وفيات السبت 25/9/2021

وفاة شابين أردنيين يشعل مواقع التواصل

اصطدام سفينة شحن روسية مع سفينة تركية في مضيق البوسفور

نقابة الصاغة: لا تهاون مع المروجين للعروض الوهمية

إطلاق مشروع إجازة التأهيل لتدبر القرآن الكريم

المدن الصناعية تدعو المستثمرين لتقديم الاقتراحات والشكاوى الكترونيا

السبت، 25-09-2021 09:48 ص

منزل ينجو بأعجوبة من بركان جزر الكناري



الوكيل الاخباري - دمر البركان في جزيرة بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية، حتى الآن أكثر من 300 منزل، لكن منزلا في وسط مزرعة نجا بأعجوبة من ثورة البركان، الأمر أثار استغرب ودهشة الكثيرين.

اضافة اعلان


ومن المعروف أن المزرعة يملكها زوجان من الدنمارك يبلغان من العمر 80 عاما، وقد اشترى الزوجان المنزل منذ حوالي 30 عاما. واللافت أن الزوجين لم يتمكنا من زيارة المزرعة منذ اشتعال جائحة كورونا.

 


ويظهر من الصورة بيت كنقطة مضيئة وسط مساحة كبيرة قاتمة ومحروقة، إذ دمر البركان كل شيء في طريقه، وما تزال الحمم مستمرة لا يعرف العلماء إلى متى سيستمر ثوران البركان.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
614df03085f5400df8072501-800x500

طائرة قادمة إلى موسكو من فاراديرو الكوبية تصطدم بسرب من النسور

20C8B34E-E3EE-4EAF-9E29-24081D80C683

السعودية.. شاب يمنع هروب موقوف حاول الفرار من سيارة للشرطة

HoPE423MEVY

ثوران قوي لبركان فويغو غرب غواتيمالا

Capture

تعرف على الفئات الأكثر عرضة لخطر التسمم بالرصاص

PRC_201141392

كرة عملاقة تخرج عن السيطرة في شوارع الصين

614c3a96423604635b37664e

فتاة تنجو بأعجوبة من حادثة دهس قطار سريع في هولندا

أخبار متعلقة
2babJPEwJXY

رجال إطفاء ينقذون المواشي حملا على أكتافهم من الحمم البركانية في جزر الكناري

WireAP_c79e36af21b0486e898c293520d04d04_16x9_992

إجلاء 5000 شخص بعد ثوران بركان في جزر الكناري الإسبانية