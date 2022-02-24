من على بسطة للخضار .. شاب سوري يأسر قلوب المتابعين بصوته العذب

الوكيل الاخباري - نشر المطرب السوري محمود فخري الحداد فيديو لشاب سوري يعمل في محل لبيع الخضار، وهو ينشد إحدى التواشيح الدينية بصوت عذب وبطريقة عفوية.

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ولاقي الفيديو إعجابا وانتشارا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال المطرب حداد تعليقا على الفيديو أن الشاب ويدعى علاء: "تردد كتيرا قبل ما صورو و بتعرفوا من شو خايف؟، خايف الناس ما تتقبلوا خايف الناس تتنمر عليه على بساطتو، علاء بيشتغل بالليل على هي البسطة حارس ليلي.. الله يرزقو".

وارفق حداد التعليق بوسم #سورية ولادة مواهب.





ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا حيث قام عدد كبير بدعم الشاب علاء.

المصدر : روسيا اليوم

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