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الخميس، 24-02-2022 10:25 ص

من على بسطة للخضار .. شاب سوري يأسر قلوب المتابعين بصوته العذب



الوكيل الاخباري - نشر المطرب السوري محمود فخري الحداد فيديو لشاب سوري يعمل في محل لبيع الخضار، وهو ينشد إحدى التواشيح الدينية بصوت عذب وبطريقة عفوية.  

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ولاقي الفيديو إعجابا وانتشارا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.


وقال المطرب حداد تعليقا على الفيديو أن الشاب ويدعى علاء: "تردد كتيرا قبل ما صورو و بتعرفوا من شو خايف؟، خايف الناس ما تتقبلوا خايف الناس تتنمر عليه على بساطتو، علاء بيشتغل بالليل على هي البسطة حارس ليلي.. الله يرزقو".
وارفق حداد التعليق بوسم #سورية ولادة مواهب.

 



ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا حيث قام عدد كبير بدعم الشاب علاء.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

 

 

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