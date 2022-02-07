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الإثنين، 07-02-2022 03:46 م

مواطن أمريكي يدخل غينيس لتناوله أكثر من 32000 شطيرة 'بيغ ماك'



الوكيل الاخباري - كسر المواطن الأمريكي دون غورسكي الرقم القياسي بتناول شطائر "بيغ ماك" من سلسلة المطاعم الشهيرة "ماكدونالدز"، حيث تناول 32340 شطيرة على مدى ما يقارب الـ50 عاما.

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ويقول دون عن نوعه المفضل من شطائر الهمبرغر: "إنه أفضل ساندويش في العالم".


ووصف دون نفسه بأنه "عندما يحب شيئا يلازمه طوال الوقت، أتناول كل يوم شطيرتين، أي 14 شطيرة في الأسبوع".


وعن سبب هذا التعلق بالشطيرة قال: "هوسي بشطيرة بيغ ماك هو بسبب حبي لشطائر الهمبرغر".

 



وتحدث دون عن قصة بدايته مع هذا "الهوس": "في 17 مايو/ أيار 1972، اشتريت أول سيارة لي، قدتها إلى ماكدونالدز، وتناولت أول شطيرة بيغ ماك، ووقتها قررت أنني سأتناولها لبقية حياتي".

وعند سؤاله عن كيفية حسابه لعدد الشطائر التي تناولها، أجاب بأنه "يحتفظ بالعلب الكرتونية بعد تناوله للوجبة، إضافة للفواتير المرفقة بتواريخ الشراء".

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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