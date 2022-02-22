موسكو .. قطة مشاكسة تثير فوضى عارمة داخل عيادة

الوكيل الاخباري - تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقطة تثير فوضى عارمة داخل عيادة بيطرية في العاصمة الروسية موسكو.

اضافة اعلان



وقال ناشرو مقطع الفيديو إنه تم تصويره يوم 16 فبراير/شباط الجاري داخل عيادة بيطرية في موسكو، حيث تظهر قطة عنيدة ترفض الانصياع للأطباء البيطريين.







وأراد الأطباء الإمساك بالقطة لتطعيمها، إلا أنها كانت تتفلت منهم في كل مرة يحاولون السيطرة عليها، وراحت تقفز بين أركان الغرفة، محدثة فوضى كبيرة بأن أسقطت العديد من محتويات الغرفة من أدوات طبية وأدوية وغيرها.



تمكن أحد الأطباء بعد عناء من إحكام قبضته على القطة مستخدمة قطعة قماش حبس القطة داخلها، حتى تمت مهمة تطعيمها، لكن بعد أن أحدثت القطة المشاكسة خسائر مادية داخل العيادة وجروحا في أيدي الأطباء.



المصدر : سبوتنك

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة