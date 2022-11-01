مياه شاطئ بريطاني تحولت للون البني-فيديو

الوكيل الإخباري - شهد شاطئ سانت أغنيس في كورنوال بإنجلترا حادثة تلوث حوّلت المياه فيروزية اللون إلى البني، بعدما صبّت مياه الصرف الصحي في المحيط الأطلسي.

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ورغم اشتهار كورنوال بالمناظر الطبيعية الساحرة والشاطئ المميز المناسب لممارسة رياضة ركوب الأمواج، فقد أظهر مقطع فيديو تلوثا في المنطقة، بعدما سمحت شركة "ساوث ويست ووتر" بتصريف مياه الصرف الصحي الخام في المحيط.









Welcome to Brexit Britain, where 17.4 Million of us voted to rid the UK of EU Environmental Standards meddling. 🚨 Raw untreated sewage flowing into the sea off the Cornwall coast today.Welcome to Brexit Britain, where 17.4 Million of us voted to rid the UK of EU Environmental Standards meddling. pic.twitter.com/SfApidzBjK October 30, 2022

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تظهر كتلة ضخمة من مياه الصرف الصحي ذات اللون البني الداكن في مياه الساحل، وهي تختلط ببطء مع البحر الأزرق.





سكاي نيوز