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الثلاثاء، 01-11-2022 12:45 م

مياه شاطئ بريطاني تحولت للون البني-فيديو

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الوكيل الإخباري - شهد شاطئ سانت أغنيس في كورنوال بإنجلترا حادثة تلوث حوّلت المياه فيروزية اللون إلى البني، بعدما صبّت مياه الصرف الصحي في المحيط الأطلسي.

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ورغم اشتهار كورنوال بالمناظر الطبيعية الساحرة والشاطئ المميز المناسب لممارسة رياضة ركوب الأمواج، فقد أظهر مقطع فيديو تلوثا في المنطقة، بعدما سمحت شركة "ساوث ويست ووتر" بتصريف مياه الصرف الصحي الخام في المحيط.

 

 

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تظهر كتلة ضخمة من مياه الصرف الصحي ذات اللون البني الداكن في مياه الساحل، وهي تختلط ببطء مع البحر الأزرق.

سكاي نيوز 

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