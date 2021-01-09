السبت 09-01-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة تضع اللمسات الأخيرة بشأن الحظر الشامل

المملكة تحت تأثير المرتفع السيبيري

الاستهلاكية المدنية : تخفيضات على السلع الأساسية

وزير الصحة يكشف عن تطور جديد هام في التعامل مع فيروس كورونا

مؤشر قوي لإلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

أسعار الذهب السبت 9/1/2021

وفيات السبت 9/1/2021

أجواء باردة نسبيا .. السبت

كندا تسجل 71 وفاة و 6837 إصابة جديدة بكورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

السبت، 09-01-2021 09:56 ص

بسرعة 17500 ميل في الساعة

ناسا تستعد لاختبار أقوى صاروخ في العالم



الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية، استعدادها لاختبار أقوى محرك صاروخي في العالم، والمعروف باسم نظام الإطلاق الفضائي(SLS).

اضافة اعلان

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قررت الوكالة اختبار المحرك، الذي يمكن أن تصل سرعته إلى 17500 ميل في الساعة، في وقت لاحق من هذا الشهر.


كما أكدت الوكالة أنه تم تصميم محرك "إس إل إس" ليكون العمود الفقري لبرنامج أرتميس، الذي سيُوصل أول امرأة إلى القمر في عام 2024، ويُوصل البشر إلى المريخ في ثلاثينيات القرن الواحد والعشرين.

 



وأضافت المحركات الأربعة الضخمة سيتم تثبيتها على الأرض خلال اختبار الإشعال المسمى "هوت فاير"، وهو الاختبار النهائي قبل إطلاق الرحلة التجريبية غير المأهولة في وقت لاحق من هذا العام.


وقالت جولي باسيير من وكالة ناسا: "خلال اختبار "المدى الأخضر" التجريبي الخاص بنا، كان أداء المرحلة الأساسية وجهاز التحكم في المسرح وبرنامج "المدى الأخضر" سهلاً".


وخضع الصاروخ بالفعل لعدد من اختبارات المحرك الثابتة، وستحدث التجربة المقبلة، بعد 17 يناير/كانون الثاني الجاري.


وتم الإعلان عن الصاروخ الذي تبلغ قيمته 18 مليار دولار لأول مرة في العام 2011، ومن المقرر أن يصل إلى سرعات تبلغ 17500 ميل في الساعة لأخذ البشر والتكنولوجيا إلى عمق الفضاء.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
03092519492633006180712276180741

دلفين لطيف يقلد شابا يقفز امام حوضه

5ff549214c59b72b0f7c6da4

فيديو صادم.. كيف تابع ترامب وعائلته عملية اقتحام مبنى الكابيتول

1046751229_0_142_1412_905_1000x541_80_0_0_96ddfe79597630475db727350738a8d9

رجل روسي يخنق ذئبا بيديه بعد أن هاجم كلابه وحصانه.. شاهد

1021639641_110_0_919_570_638x450_80_0_0_fe246a757715155d5049ea3e91bb818e

غوريلا تقلد حركات حارستها للحصول على علاجها.. شاهد

defense-large

صائدات الطائرات المسيرة تنقض على الدرونات الخطرة في أمريكا

133331878_3899212640142785_6952380057647440752_o

طباخة أمريكية صغيرة تساعد والدها في تحضير الكعك

أخبار متعلقة
image_750x_5eac1ab862e4e

شاهد أفضل 20 صورة للأرض من الفضاء بتوقيع ناسا