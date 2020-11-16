ناسا تطلق 4 رواد إلى الفضاء.. شاهد

الوكيل الإخباري _ كشفت شركة «سبيس إكس» عن نجاح اطلاق أول صاروخ فضائي مأهول لوكالة ناسا ، لنقل رواد الفضاء بسهولة من وإلى المحطة ، على مسافة 260 ميلًا فوق الأرض، فيما يعرف بـ"التاكسي الفضائي".



وقد انطلق الصاروخ وهو يحمل 4 رواد فضاء في كبسولة Crew Dragon إلى المدار، ثم عاد إلى الأرض من أجل هبوط سفينة بدون طيار في المحيط الأطلسي.

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وتكلف هذه الخدمة الولايات المتحدة "70 مليون دولار" للشخص الواحد.

المصدر : صدى البلد

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