نجاة طفله بعد سقوطها المفاجىء من سيارة في كازاخستان

الوكيل الاخباري - النجاة من الموت في الحوادث المفاجئة، ليس دائما حليف الأشخاص، لكن هذه المرة ولحسن حظ نجت فتاة صغيرة عمرها ثلاثة أعوام فقط، بأعجوبة بعد سقوطها فجأة من سيارة على الطريق السريع.

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التقطت كاميرات أحد السائقين، صباح أمس الثلاثاء، لقطات لحادثة سقوط طفلة صغيرة من سيارة تقودها امرأة وهي تتوجه لتغيير المسار إلى طريق معاكس، في منطقة ألماتي في كازاخستان.



وسقطت الطفلة على الأرض بعد أن فتح باب السيارة الأمامي بشكل مفاجىء، ولكن لم يصب الفتاة أي مكروه لحس حظها، لتسارع والدتها إليها وتحتضنها فورا.







وبعد تداول هذا المقطع عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، قامت السلطات الأمنية في كازخستان بالقبض على المرأة البالغة من العمر 32 عاما والتي تبيّن أنها والدة الطفلة.

المصدر : سبوتنك