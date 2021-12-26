نجاة فتاة بأعجوبة بعدما رمت نفسها تحت عجلات ميترو في تركيا

الوكيل الاخباري - في حادثة نادرة، خرجت فتاة تركية سليمة من تحت عجلات ميترو مدينة إسطنبول، بعدما حاولت الانتحار.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا فيديو سجلته كاميرات محطة مترو منطقة شيشلي في إسطنبول، يظهر فتاة ترمي نفسها أمام القطار في محاولة للانتحار، وتنجو بأعجوبة.



وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن الفرق الطبية نقلت الفتاة إلى المشفى بعد الحادثة لتلقي العلاج كإجراء احترازي من قبل الفرق الطبية بعد إصابتها بخدوش طفيفة وتم تسليمها إلى والدها بعد التأكد من أن حالتها جيدة، كما تبين أن الفتاة تعاني من مشاكل نفسية.

المصدر : سبوتنك