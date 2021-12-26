نجاة فتاة بأعجوبة بعدما رمت نفسها تحت عجلات ميترو في تركيا

الوكيل الاخباري - في حادثة نادرة، خرجت فتاة تركية سليمة من تحت عجلات ميترو مدينة إسطنبول، بعدما حاولت الانتحار.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا فيديو سجلته كاميرات محطة مترو منطقة شيشلي في إسطنبول، يظهر فتاة ترمي نفسها أمام القطار في محاولة للانتحار، وتنجو بأعجوبة.
#شاهد فتاة تلقي بنفسها أمام عجلات المترو في محطة شيشلي في إسطنبول، وتنجو دون خدش واحد. pic.twitter.com/8JoOg4sOvf— تركيا اليوم (@TurkeyToday3) December 16, 2021
المصدر : سبوتنك
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