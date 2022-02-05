نجم بحر يرتدي نظارات شمية في قاع المحيط

الوكيل الاخباري - شاركت ناشطة في عالم أعماق المحيطات مشهدا جميلا لقيام نجم بحر بارتداء نظارة شمسية في أعماق المحيط، حيث أثار المشهد إعجاب المتابعين.
نشرت ناشطة في مجال الغطس في أعماق البحار مشهدا جميلا على صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، حيث رصدت قيام نجم بحر بارتداء نظارة شمسية في المياه.
وقالت الناشطة تعليقا على المشهد، حيث ظهرت وهي تنتزع النظارة من نجم البحر الذي تشبث بها: "لا تحتاج الحياة البحرية هنا إلى الظل... احتفظ بها على وجهك".
المصدر : سبوتنك
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