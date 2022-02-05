نجم بحر يرتدي نظارات شمية في قاع المحيط

الوكيل الاخباري - شاركت ناشطة في عالم أعماق المحيطات مشهدا جميلا لقيام نجم بحر بارتداء نظارة شمسية في أعماق المحيط، حيث أثار المشهد إعجاب المتابعين.

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نشرت ناشطة في مجال الغطس في أعماق البحار مشهدا جميلا على صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، حيث رصدت قيام نجم بحر بارتداء نظارة شمسية في المياه.



وقالت الناشطة تعليقا على المشهد، حيث ظهرت وهي تنتزع النظارة من نجم البحر الذي تشبث بها: "لا تحتاج الحياة البحرية هنا إلى الظل... احتفظ بها على وجهك".



وتابعت: "قد يعتقد نجم البحر الأحد عشري المسلح (وهو أحد أصناف نجم البحر) أنه يبدو رائعا في النظارة الخاصة بكم، ولكن ليس لديهم عيون لذلك هي غير ضرورية على الإطلاق".وتابعت "أعلم أن النظارات الشمسية عادة ما يتم إسقاطها عن طريق الخطأ عند النظر من فوق الحافة (الرصيف)، لذا قم بإزالتها من رأسك قبل التحقق من كل الأسماك الرائعة الموجودة في الأسفل".

المصدر : سبوتنك

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