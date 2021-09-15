نحر 1428 حوتا ودلفينا في مهرجان بالدنمارك يثير غضبا واسعا

الوكيل الاخباري – أثار مهرجان تقليدي في جزر الفارو الدنماركية موجة من الغضب والانتقادات لدى جماعات تُعنى بحياة الحيوانات.

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يقام المهرجان التقليدي المعروف بـ"غريندادراب" سنويا منذ عام 1584، والذي يقوم فيه الصيادون بنحر الحيتان والدلافين.



وشهد مهرجان هذا العام نحر نحو 1428 حوتًا ودلفينًا.



وكانت العديد من المجموعات المعنية بالبيئة قد انتقدت عمليات الصيد، ووجهت انتقادًا شديدًا لها، ووصفت مجموعة ORCA المعنية بالبيئة هذه الممارسة بأنها "رياضة دموية مجنونة".









المصدر : سبوتنك