السبت 27-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توقع وصول 641 ألف جرعة من لقاح كورونا نهاية آذار

المعونة: صرف المعونات وفق الأحرف الأبجدية

تعميم على الشخص غير الملتزم بالحجر المنزلي

حادثة مؤلمة في عمان .. وفاة طفلين غرقا

تعليق الدوام في مركز وزارة التنمية الاجتماعية

القبض على شخص نشر فيديو مثيرا للجدل

تخصصات لن يتم استقبال طلبات التوظيف بها

منخفض جوي قادم إلى المملكة

الأشغال : ندرس حلا جذريا لطريق إربد

إطلاق الكشف التنافسي لملء الشواغر الحكومية - رابط

السبت، 27-02-2021 01:25 م

نعجة استرالية تحمل صوفا بوزن 40 كيلوغراما



الوكيل الاخباري - اكتشف خبراء البيئة الأستراليون نعجة برية في ضواحي كانبيرا يمكن اعتبارها أكثر الأغنام صوفا في العالم، إذ أن وزن الصوف الذي حملته بلغ نحو 40 كيلوغراما.

اضافة اعلان

 كما بلغ طول الصوف الذي غطى جنبي النعجة 47 سنتيمترا.


وقال جزاز الأغنام، يان ألكينز، الذي تم استدعاؤه لجز النعجة إن طبقة غليظة من الصوف غطت جسم الحيوان الذي غادر القطيع منذ 5 أعوام تحولت إلى اللباد.

 

 

وأضاف أن النعجة البالغة من العمر 4 أو 5 أعوام كانت متضخمة لدرجة أنها لا تستطيع المشي وكانت على وشك الموت.

واستغرقت عملية جز النعجة 45 دقيقة. وفقدت النعجة بعدها نصف وزنها.
وقالت وكالة أسوشيتد برس البريطانية إن جزة الصوف بوزن  40 كيلوغرامًا تكفي لحياكة 30 كنزة.


وأعلن رئيس منظمة حماية الحيوانات في كانبيرا أنه يعتزم تسجيل الإنجاز في موسوعة أرقام غينس.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
U2e-6ucCxS0

عاصفة ثلجية في شينجيانغ الصينية

232

العثور على ثعبان ضخم بطول 4 أمتار داخل إحدى الشقق في سان بطرسبورغ

b10d7034-051d-4b43-a586-c7d7e93848be-large1x1_20210223animalrescue_turtlerelease75

سلاحف تكساس البحرية تعود إلى المياه بعد إنقاذها

02daxmoR8SQ1l2udShNvbNg-1.1569492942.fit_lim.size_1200x630

أريد أب .. طفل يجري محادثة طريفة مع مكبر صوت ذكي

maxresdefault

رضيع يقلد مشية جده بطريقة طريفة

lion

لحظة القبض على أسد مفترس يتجول في مدينة عربية