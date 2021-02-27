نعجة استرالية تحمل صوفا بوزن 40 كيلوغراما

الوكيل الاخباري - اكتشف خبراء البيئة الأستراليون نعجة برية في ضواحي كانبيرا يمكن اعتبارها أكثر الأغنام صوفا في العالم، إذ أن وزن الصوف الذي حملته بلغ نحو 40 كيلوغراما.

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كما بلغ طول الصوف الذي غطى جنبي النعجة 47 سنتيمترا.



وقال جزاز الأغنام، يان ألكينز، الذي تم استدعاؤه لجز النعجة إن طبقة غليظة من الصوف غطت جسم الحيوان الذي غادر القطيع منذ 5 أعوام تحولت إلى اللباد.

وأضاف أن النعجة البالغة من العمر 4 أو 5 أعوام كانت متضخمة لدرجة أنها لا تستطيع المشي وكانت على وشك الموت.



واستغرقت عملية جز النعجة 45 دقيقة. وفقدت النعجة بعدها نصف وزنها.

وقالت وكالة أسوشيتد برس البريطانية إن جزة الصوف بوزن 40 كيلوغرامًا تكفي لحياكة 30 كنزة.



وأعلن رئيس منظمة حماية الحيوانات في كانبيرا أنه يعتزم تسجيل الإنجاز في موسوعة أرقام غينس.



المصدر : روسيا اليوم







