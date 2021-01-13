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الأربعاء، 13-01-2021 04:50 م

نفق صناعي لاختبار قدرة المنازل على مواجهة الأعاصير في امريكا .. شاهد



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد تجربة أجراها أحد مراكز الأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية لاختبار قدرة المنازل على تحمل الرياح الشديدة.

حيث قام الباحثون في المركز الموجود بولاية كارولينا الجنوبية، يتطوير نفق خاص بتلك الاختبارات يمكنه أن يحاكي تعرض أحد المنازل لرياح سرعتها 130 ميل/ ساعة (234 كم/ ساعة).

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المصدر : سبوتنيك 


 




 

 


 

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