السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

اليونان: غرق سفينة شحن بعد اصطدامها بجزر صخرية

الأمن العام : تابعنا اختفاء شخص من جنسية عربية والتحقيقات أثبتت تعرضه للقتل

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

سحب شهادة الدكتوراة من محمد رمضان

شركس : ندعو المواطنين لتجاهل شائعات مناهضي التطعيم

لبنان.. توقيف مركب سوري داخل المياه الإقليمية

الحكومة : المصادقة على موازنة البلديات الشهر المقبل

6 وفيات و1237 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الملك يلتقي رئيـس مجلس الوزراء الكويتي ضمن أعمال مؤتمر بغداد

لجنة الاوبئة : احتكار المطاعيم يؤخر انتهاء الجائحة

السبت، 28-08-2021 12:24 م

وصفه علماء بـ المجزرة

نفوق جماعي مخيف لقنفذ البحر على شواطئ أمريكا



الوكيل الاخباري - جرفت مياه البحر آلاف المخلوقات البحرية من نوع "قنفذ البحر" أو "الدولارات الرملية" في ظروف غامضة إلى شواطئ ولاية أوريغون الأمريكية في حدث وصفه علماء وخبراء بـ"المجزرة الجماعية".

اضافة اعلان


وانتشرت مخلوقات قنفذ البحر الدائرية النافقة على طول الساحل الشمالي لولاية أوريغون الأمريكية لمسافة طويلة جدا، وتم تداول الكثير من المشاهد لهذا الحدث الغامض على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أسبوع.

 


وأشارت جهات متخصصة بالحياة السمكية في الولاية الأمريكية إلى عدم معرفة الأسباب التي تقف خلف ظاهرة النفوق الجماعي لهذه المخلوقات حيث من الممكن أن تجتمع العديد من العوامل، مؤكدين أنه "من الصعب تحديد عدد الدولارات الرملية (قنافذ البحر) النافقة".

وبحسب مجلة "livescience" العلمية، نوه الخبراء إلى أن قنافذ البحر كانت على قيد الحياة عندما طافت على الشاطئ خلال المد العالي وتقطعت بها السبل بعد انحسار المياه، لكنهم غير قادرين على العودة إلى الماء بمجرد انحسار المد. وهذا تسبب في جفافهم وموتهم الجماعي" المؤسف.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
cTrQjja4Q1o

قرش كبير يفترس فقمة البحر بطريقة نادرة

child-less-screen-time

طفل صيني يحطم شاشة تلفاز لمساعدة بطله الخارق في الرسوم المتحركة

JS110181910

الأبقار في إسبانيا تغنيك عن خريطة غوغل .. مرشدك السياحي الجديد

NINTCHDBPICT000658161590

وحيد القرن يدافع عن صغيره بشجاعة في مواجهة لبوة

611eb0760fbf9e0018e87682

فيديو مرعب لسلحفاة نباتية تتحدى المألوف لأول مرة بافتراسها طائرا صغيرا

5787777-645x500

بعد اختفائه في ظروف غامضة .. أم فلسطينية تعثر على ابنها المفقود في الجزائر

أخبار متعلقة
FSaSjd_HOaI

روبوت ينجح بالجري 5 كيلومتر دون استخدام الكاميرات