نفوق جماعي مخيف لقنفذ البحر على شواطئ أمريكا

الوكيل الاخباري - جرفت مياه البحر آلاف المخلوقات البحرية من نوع "قنفذ البحر" أو "الدولارات الرملية" في ظروف غامضة إلى شواطئ ولاية أوريغون الأمريكية في حدث وصفه علماء وخبراء بـ"المجزرة الجماعية".

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وانتشرت مخلوقات قنفذ البحر الدائرية النافقة على طول الساحل الشمالي لولاية أوريغون الأمريكية لمسافة طويلة جدا، وتم تداول الكثير من المشاهد لهذا الحدث الغامض على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أسبوع.



وأشارت جهات متخصصة بالحياة السمكية في الولاية الأمريكية إلى عدم معرفة الأسباب التي تقف خلف ظاهرة النفوق الجماعي لهذه المخلوقات حيث من الممكن أن تجتمع العديد من العوامل، مؤكدين أنه "من الصعب تحديد عدد الدولارات الرملية (قنافذ البحر) النافقة".



وبحسب مجلة "livescience" العلمية، نوه الخبراء إلى أن قنافذ البحر كانت على قيد الحياة عندما طافت على الشاطئ خلال المد العالي وتقطعت بها السبل بعد انحسار المياه، لكنهم غير قادرين على العودة إلى الماء بمجرد انحسار المد. وهذا تسبب في جفافهم وموتهم الجماعي" المؤسف.

المصدر : سبوتنك