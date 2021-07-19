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الإثنين، 19-07-2021 11:43 ص

نقل دبين سوريين من لبنان إلى الولايات المتحدة لإطلاقهما في البرية



الوكيل الاخباري - قال نشطاء يوم الأحد إن دبين اثنين كانا محتجزين في أقفاص إسمنتية صغيرة لأكثر من عقد في لبنان، سينقلان جوا إلى الولايات المتحدة حيث سيتم إطلاقهما في البرية.

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وقالت منظمة "حيوانات لبنان" ومقرها بيروت، إن الدبين السوريين واسمهمها الآن هوميروس وأوليسيس، أنقذا من حديقة حيوان خاصة في جنوب لبنان.


وأطلق سراح الدبين بعد أن أقنع نشطاء في مجال حقوق الحيوان صاحب حديقة الحيوان بأنهما يستحقان مكانا أفضل من الأقفاص الصغيرة التي وضعا بها لأكثر من عشر سنوات.

 


وكان الدبان في قرية حناوية قرب مدينة صور الساحلية الجنوبية.
وقال جيسون مير، مدير منظمة حيوانات لبنان "لا ينبغي أن يعيش أي حيوان في مثل هذه الظروف الصعبة، دون طعام مناسب، أو رعاية بيطرية، أو سكن".
وأضاف "لأول مرة في حياتهما سيكونان دبين طبيعيين، يعيشان وسط الطبيعة، وقادرين على الاستمتاع بأيامهما"

.
أخرج الدبان يوم الأحد، ويزن كل واحدا فيهما حوالي 130 كيلوغراما، لتهدئتهما بعد إجراء فحص طبي سريع لهما، ثم انتقلا إلى صناديق نقل معدنية كبيرة للسفر إلى الولايات المتحدة.


ونقلا إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث سيستقلان طائرة متجهة إلى الإمارات ومن هناك سيطيران إلى شيكاغو وسينقلان بعد ذلك إلى محمية الحيوانات البرية في كولورادو حيث تتم رعاية مئات الأسود والنمور والدببة والذئاب والحيوانات الأخرى.


وأغلقت منظمة الحيوانات في لبنان أربع حدائق حيوان دون المستوى من خلال إعادة الحيوانات إلى محميات في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا.

 

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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