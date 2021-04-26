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الإثنين، 26-04-2021 01:50 م

نمر سيبيري يهاجم أشخاصا داخل سيارة في الصين



الوكيل الاخباري - هاجم نمر سيبيري إحدى السيارات المدنية في مقاطعة هيلونغجيانغ شمالي الصين، كانت في طريقه لحظة مغادرته المنطقة.

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ويظهر مقطع فيديو نشره مركز "أمور تيغر" عبر حسابه على موقع "انستغرام"، نمرا سيبيريا يهاجم سيارة كان داخلها أشخاص بعدما حاولت قطع الطريق أمامه.

كما هاجم النمر امرأة وقفت في طريقه، لكن لحسن حظها لم يكن النمر عدوانيا بشكل كبير، إذ تركها بعدما أوقعها أرضا.


يعتقد المختصون في المركز أن الأشخاص تصرفوا بشكل غير صحيح وهو ما استفز النمر. هذا وتمكنت فرق مختصة من القبض على النمر دون إلحاق أضرار بسكان المنطقة.


يُعتقد أن النمر غادر الصين متوجها إلى روسيا، بالقرب من قرية "توري روغ" على الشاطئ الشمالي الغربي لبحيرة خانكا، لكنه انتهى به الأمر في أماكن غير مألوفة، تائها بين قطع الأراضي الزراعية ولم يجد مخرجا.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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