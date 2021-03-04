نمر يصطاد تمساحا من داخل الماء

الوكيل الاخباري - تمتلك الحيوانات المفترسة قدرة هائلة على الفتك بفرائسها في زمن قياسي أثناء وجودها وسط الغابات.
وتعتمد تلك الحيوانات على سرعة البديهة والمناورة ثم مباغتة فرائسها بهجوم خاطف يعتمد على ضربات قاضية تجعلها تسقط أرضا، لكن هذا الأمر لا يقف عند حدود الغابات ويمتد إلى الكائنات البحرية الموجودة داخل البحيرات والأنهار التي تطل عليها.
March 3, 2021
ورغم أن التمساح من الكائنات البحرية المفترسة إلا أنه كان في وضع سمح للنمر أن يباغته قبل أن يتمكن من الهرب إلى داخل المياه العميقة.
المصدر : سبوتنك