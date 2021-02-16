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الثلاثاء، 16-02-2021 03:19 م

نهاية مفاجئة لمطاردة بوليسية في الولايات المتحدة



الوكيل الاخباري - نشرت إدارة شرطة مدينة هودجنفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية شريط فيديو يظهر مطاردة بوليسية انتهت بشكل مفاجئ وغير متوقع حيث عانق أحد الضباط مشتبها بها لتهدئتها.

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وفرت المرأة، لاترس كاري، وهي من سكان ولاية كنتاكي من منزلها بعد المشاجرة مع زوجها، وعندما تمكن عناصر الشرطة من تحديد مكان إقامتها هربت منهم، مما أدى إلى مطاردة بوليسية شاركت فيها عدة سيارات شرطة.


وتظهر كاميرا مثبتة على جسد شرطي كيف تحاصر سيارات بوليسية سيارة لاترس وكيف اقترب منها أحد الضباط المسلح بالمسدس وهو يصرخ عليها للخروج.


وعندما اقترب قائد الشرطة المحلية جيمس ريتشاردسون ببطء منها لاحظ أن المرأة ليست مُسلّحة وخائفة للغاية فأزال أسلحته وطلب منها أن تهدأ وساعدها في فك حزام مقعدها.


وأوضح ريتشاردسون أن هذه هي المرة الأولى خلال 23 عامًا من عمله في الشرطة التي انتهت فيها المطاردة البوليسية بعناق.


واعتقلت لاترس كاري فيما بعد ووجهت إليها تهم بتعريض السلامة للخطر وارتكاب مخالفات مرورية.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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