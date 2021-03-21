نهر مخيف من الحمم البركانية بعد ثوران بركان في أيسلندا

الوكيل الاخباري - ثار بركان فاغرادالسفيال في شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب أيسلندا التي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا من عاصمة البلاد ريكيافيك، فيما تشكل نهر من الحمم البركانية غطى ما مساحته كليو مترا مربعا كاملا.

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وبحسب رويترز، تشكل صدع يتراوح طوله بين 500 و700 متر في موقع الثوران، وخرجت منه الحمم البركانية على ارتفاع يصل إلى 100 متر.



في الساعات الأولى من ثوران البركان، انسكبت الحمم البركانية على مساحة تزيد عن كيلومتر مربع واحد (أو حوالي 200 ملعب كرة قدم).



يذكر أنه لم يكن هناك أي نشاط بركاني في المنطقة منذ القرن الثاني عشر. وسبق الانفجار البركاني سلسلة من أكثر من 40 ألف زلزال صغير سجلت في شبه الجزيرة في الأسابيع الأربعة الماضية.



وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي، فإن الثوران البركاني لا يشكل تهديدًا للسكان والبنية التحتية.

ولم تغلق السلطات مطار كيفلافيك الدولي الوحيد في البلاد الواقع في العاصمة. وكل شركة طيران تقرر الرحلات الجوية بشكل مستقل.

ولم ترد تقارير عن تأخيرات في الرحلات الجوية في منطقة الانفجار البركاني.

المصدر : سبوتنك







