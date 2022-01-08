نيزك يحلق فوق كوبان الروسية

الوكيل الاخباري - في ليلة 7 يناير/ كانون الثاني، صور شهود عيان نيزكًا كبيرًا يطير فوق إقليم كراسنودار، حسبما ذكرت صحيفة "كي بي-كوبان".

اضافة اعلان



وقالت يفغينيا إيفانوفا للصحيفة: :كنت أسير مع عائلتي على طول الجسر في أبراو-ديرسو (قرية في إقليم كراسنودار)، رفعت عيني عن إلى السماء، ثم لمع نيزك.

مثل أثر من الألعاب النارية! هذه هي المرة الأولى التي أراه في حياتي".

المصدر : سبوتنك