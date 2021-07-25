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الأحد، 25-07-2021 01:56 م

نيزك يضيء سماء النرويج محدثا صوتا صاخبا



الوكيل الاخباري - أضاء نيزك كبير، على نحو استثنائي، جنوب النرويج لفترة وجيزة، اليوم الأحد، محدثا صوتا صاخبا وهو يمرّ عبر السماء. وقال خبراء إن جزءا منه ربما سقط على الأرض في مكان قد لا يبعد كثيرا عن العاصمة أوسلو.

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وبدأت تقارير مشاهدة النيزك ترد حوالي الساعة الواحدة صباحا (بالتوقيت المحلي)، مع تداول مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه نور خاطف لمرة واحدة على الأقل يضيء مرسى في هولميستراند، جنوبي أوسلو.


وتعكف شبكة النيازك النرويجية، اليوم الأحد، على تحليل المقطع المصور وبيانات أخرى في محاولة لتحديد منشأ النيزك ووجهته، وفقا لـ"رويترز".

 


وقالت الشبكة إن البيانات الأولية تشير إلى أن جزءا من نيزك ربما سقط على الأرض في منطقة كثيفة الغابات، تسمى فينيماركا وتبعد 60 كيلومترا فقط إلى الغرب من العاصمة أوسلو.

 

وقال مورتن بيليت، الذي يعمل بالشبكة وشاهد النيزك وسمع الصوت الذي أحدثه: "كان هذا جنونا".


وأضاف أن سرعة النيزك بلغت 15 إلى 20 كيلومترا في الثانية وأضاء السماء أثناء الليل لنحو خمس إلى ست ثوان.

ومضى يقول: "ما شهدناه الليلة الماضية كان صخرة كبيرة تنتقل على الأرجح من منطقة بين المريخ والمشترى، وهي حزام الكويكبات لدينا، وعندما تمرّ بسرعة خاطفة تحدث قعقعة وضوءا وإثارة كبيرة بيننا (الخبراء) وربما تثير قدرا من الخوف لدى آخرين".


وقال بيليت إنه لم ترد تقارير عن أضرار مادية أو شعور الناس بحالة فزع شديد، مثلما حدث عام 2013 عندما انفجر نيزك فوق روسيا.


ولم ترد بعد تقارير تفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية في المنطقة.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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