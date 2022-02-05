السبت 05-02-2022
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السبت، 05-02-2022 10:52 ص

نيوزيلندا.. ببغاء يسرق كاميرا من سائح ويحلق بها بعيدا



الوكيل الاخباري - تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا لقيام ببغاء بسرقة كاميرا من أحد السياح في نيوزيلندا.
ويظهر المقطع لحظة اقتراب الببغاء من الكاميرا، التي وضعها أحد السياح لتصوير الطائر بوضع قريب، ليقوم بخطفها والطيران بها بعيدا.

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والتقطت الكاميرا التي ظلت بوضع التشغيل لقطات تسجل لحظة السرقة وهروب الطائر بها ومشاهد الطائر وهو يحلق بها عاليا.

وبعد ذلك قام الطائر بوضعها على الأرض وبدأ بمحاولة أكلها، وتكسيرها بمنقاره، قبل أن يأتي صاحبها ويعثر عليها.


المصدر : سبوتنك

 

 

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