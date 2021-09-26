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الأحد، 26-09-2021 04:13 م

هذا ما تبدو عليه جولة مع هرقل .. أضخم لايغر أمريكي في العالم



الوكيل الاخباري - تحدى الأمريكي "جاي بروير" مخاوفه، وقرر القيام بمغامرة جديدة، عبر جولة مع "هرقل" أضخم "لايغر" في العالم والذي يزن أكثر من 400 كغم.

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و"هرقل" هو هجين من أسد ونمر أنثى (يسمى لايغر)، سبق أن دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية ثلاث مرات بسبب حجمه.


وجاي بروير ، صاحب حديقة حيوانات، قام بزيارة متنزه الحياة البرية Myrtle Beach Safari، حيث يعيش هرقل بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.

 


ويعتبر "هرقل" البالغ من العمر 16 عاما، أطول وأضخم لايغر في العالم، إذ يصل طوله 3.33 مترا، فيما يزن 418.2 كغم، ويبلغ طول ما بين كتفيه 1.25 مترا، بحسب موقع "واللا".

وثق جاي نفسه مع "هرقل" وكودي أنتل، المسؤول عن رعاية هذا الحيوان الضخم، وقال: "الناس خائفون من هذا الحيوان لأنه ضخم، لكن انظروا إنه حيوان مذهل".


وهذه الفصيلة الضخمة ونظرا لحجمها، غير قادرة على الصيد وبالتالي لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة في حدائق الحيوان ومع ذلك، فإنها تميل إلى الموت في سن مبكرة بسبب عيوب وراثية.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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