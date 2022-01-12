هذا ما فعله أطفال سعوديون لمتسابق برالي

الوكيل الاخباري - تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصوراً لأطفال سعوديين يتهافتون بعفوية على المتسابق الإيطالي دانيلو بيتروشي، بعد تعطل دراجته، ضمن منافسات رالي داكار 2022 في السعودية.



وعلّق المتسابق الإيطالي على المقطع في تويتر، قائلا "رغم المشاكل التي واجهتها مع دراجتي اليوم إلا أن التوقف لرؤية هؤلاء الأطفال وإسعادهم هو أجمل ما في السباق".



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Today I had other issues with the bike that stops again, don’t understand why. Angry apart, things that makes me happy it’s giving emotions to the people, like these child today pic.twitter.com/mQhTjQc1zm January 11, 2022

كما أظهر الفيديو الأطفال الثلاثة وهم يحيّون المتسابق ويتمنون له الفوز.



ولاقى المقطع تفاعلاً واسعاً على تويتر، حيث نال أكثر من 17 ألف إعجاب، وأكثر من 4 آلاف مشاركة من صفحة المتسابق.



وتعطلت دراجة المتسابق خلال المرحلة التاسعة من محافظة وادي الدواسر، مرورا ببيشة ثم العودة إلى المحافظة للمبيت فيها لليوم الثاني على التوالي.

المصدر : العربية

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