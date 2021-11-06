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السبت، 06-11-2021 10:21 ص

هكذا بدا 'أسمن رجل' في السعودية بعد عملية جراحية



الوكيل الاخباري - تغيرت أحوال ما كان يعتبر سابقا "أسمن رجل" في السعودية بعد إجراء عملية جراحية ناجحة تمكنت من تخفيض وزنه من 500 إلى 227 كغ.

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وبعد أيام من إجراء العملية في العاصمة الرياض، يقف على قدميه للمرة الأولى منذ 6 سنوات، ظهر الشاب منصور الشراري في مقابلة متحدثا عن استئناف حياته وخططه المستقبلية.

 


ووصف الشراري حياته السابقة بـ "المأساة"، لافتا إلى أنه كان يتحرك "زحفا"، بعدما أقعدته السمنة وكان يمارس حياته بصعوبة كبيرة.


وأشار منصور الشراري إلى أنه بات بإمكانه التنفس بسهولة، بعد إجراء العملية، مضيفا "أشعر أني ولدت من جديد".


وقاله إنه كان يمارس الرياضة ويخضع لجلسات العلاج الطبيعي في المستشفى بالرياض خلال رحلة علاجه التي امتدت لنحو 4 أشهر.

وأشار إلى أنه بات قادرا على المشي نحو 70 مترا في المرة الواحدة، وباتت حياته أكثر استقرارا، مضيفا أن أقاربه نظموا له حفلة ابتهاجا بنجاح العملية، وأنه يفكر حاليا في الزواج.


وفي شهر يوليو/تموز الماضي تم نقل الشراري على طائرة إخلاء طبي خاصة من القريات في منطقة الجوف إلى المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، حيث خضع هناك لعملية "تكميم" معدة، بعد استجابة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهده الأمير محمد بن سلمان لمناشدته بالتدخل.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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