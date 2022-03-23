هل تذكرون طفلة الملجأ بأوكرانيا؟.. حققت حلمها وغنت أمام الآلاف

الوكيل الاخباري - عُرفت بـ"فتاة الملجأ"، ونقلت صوتها للعالم أجمع بأغنية أدّتها في الملجأ تحت أصوات القذائف، لتنتشر مشاهدها كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، لتعود اليوم مجددا إلى الواجهة.

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فقد انتقلت الطفلة الأوكرانية أميليا أنيسوفيتش، ذات الـ7 أعوام إلى الجارة بولندا لاجئة، وبدأت على ما يبدو بتحقيق حلمها بالغناء أمام الجمهور، بعدما قرر منظمو إحدى الحفلات الخيرية الداعمة لأوكرانيا في البلد المضيف أن تفتتح الصغيرة حفلهم.





She just sang on stage at a charity concert in Poland Remember the girl who sang Frozen in a Ukrainian bomb shelter?She just sang on stage at a charity concert in Poland pic.twitter.com/wKOr5e6S69 March 21, 2022



الحلم تحقق

فوقفت أمام الآلاف بفستان مزركش وغنت نشيد بلادها على الهواء مباشرة، بحفل خيري أقيم في ملعب أطلس أرينا في لودز، في بولندا.



كما أذهلت الحضور بأدائها، فانهالت عليها كاميرات التصوير لالتقاط فيديوهات توثق الحدث، وسط تصفيق هائل من آلاف الناس ممن احتشدوا لرؤيتها.

أغنية من ملجأ



يذكر أن أنيسوفيتش كانت اشتهرت بعد انتشار مقطع فيديو لها قبل أيام، وهي تغني في ملجأ بكييف، وذلك عقب اشتداد الاشتباكات هناك بفعل العملية العسكرية الروسية.

المصدر : العربية

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