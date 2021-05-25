هندي يقيم حفل زفافه في الجو هربا من قيود كورونا

الوكيل الاخباري - توصل زوجان هنديان إلى طريقة فريدة لإقامة حفل زفافهما، من خلال إقامته في الجو، للهرب من القيود المفروضة بسبب جائحة "كورونا"، وليستمتعا بالزفاف برفقة المدعويين.

اضافة اعلان



واختار الزوجان استئجار طائرة والتحليق بها برفقة المدعويين للهروب من القيود المفروضة.



وتداول نشطاء، على مواقع التواصل مقاطع مصورة للعروسيين برفقة المدعويين وهم يحلقون في طائرة واحدة، إلا أن الزفاف لم ينته بشكل جيد، إذ تم تسريح طاقم الطائرة من العمل لمخالفتهم القواعد المفروضة بسبب تفشي الجائحة، بحسب ما نقلت هيئة الغذاعة البريطانية "بي بي سي".



#lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India May 23, 2021

وذكرت تقارير صحفية هندية، أن هيئة الطيران في نيودلهي قررت فتح تحقيق في هذه الواقعة، بحكم أن الولاية الهندية، التي ينحدر منها الزوجان تفرض قيودا على حفلات الزفاف، وتجبر منظميها على ألا يتعدى عدد الضيوف 50 شخصا.



يذكر بأن عدد الوفيات الإجمالي بسبب "كوفيد-19" في الهند تجاوز 300 ألف، يوم الاثنين، بعد تسجيل 4454 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

المصدر : سبوتنك



