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الثلاثاء، 25-05-2021 11:09 ص

هندي يقيم حفل زفافه في الجو هربا من قيود كورونا



الوكيل الاخباري - توصل زوجان هنديان إلى طريقة فريدة لإقامة حفل زفافهما، من خلال إقامته في الجو، للهرب من القيود المفروضة بسبب جائحة "كورونا"، وليستمتعا بالزفاف برفقة المدعويين.

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واختار الزوجان استئجار طائرة والتحليق بها برفقة المدعويين للهروب من القيود المفروضة.


وتداول نشطاء، على مواقع التواصل مقاطع مصورة للعروسيين برفقة المدعويين وهم يحلقون في طائرة واحدة، إلا أن الزفاف لم ينته بشكل جيد، إذ تم تسريح طاقم الطائرة من العمل لمخالفتهم القواعد المفروضة بسبب تفشي الجائحة، بحسب ما نقلت هيئة الغذاعة البريطانية "بي بي سي".

 


وذكرت تقارير صحفية هندية، أن هيئة الطيران في نيودلهي قررت فتح تحقيق في هذه الواقعة، بحكم أن الولاية الهندية، التي ينحدر منها الزوجان تفرض قيودا على حفلات الزفاف، وتجبر منظميها على ألا يتعدى عدد الضيوف 50 شخصا.


يذكر بأن عدد الوفيات الإجمالي بسبب "كوفيد-19" في الهند تجاوز 300 ألف، يوم الاثنين، بعد تسجيل 4454 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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