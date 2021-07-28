الأربعاء 28-07-2021
الوكيل الاخباري

29.4 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية في النصف الأول من العام الحالي

القبض على ناشر إشاعة 'انفجار أسطوانة أكسجين في مستشفى ماركا'

159 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

3145 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

خدمة للاستعلام عن المستلزمات الطبية المسجلة - رابط

اهتمام روسي بالإستثمار في الأردن

إدانة موظف حكومي وحبس حريته عاماً بتهمة التزوير

منطقة بالأغوار الجنوبية بلا مياه منذ 8 سنوات

الطب الشرعي يحسم الجدل حول حادثة الجاردنز

تراجع الدخل السياحي للأردن 59.6%

الأربعاء، 28-07-2021 04:02 م

هولاند.. فيديو يظهر مخاطر الانشغال بالهاتف أثناء القيادة



الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو، المخاطر المترتبة على الانشغال بالهاتف أثناء القيادة على الطرقات.

وظهر ديريك هولاند في الفيديو وهو يقود مركبته التي اصطدمت بشاحنة، بينما كانت سرعة السيارة في حدود 100 كيلومتر في الساعة.

ووثقت كاميرا في مركبة هولاند، الحادث الناجم عن انشغاله بهاتفه المتحرك أثناء قيادته.

اضافة اعلان

 


وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وثق محققون بالاعتماد على كاميرات مراقبة، مخالفات هولاند المتمثلة باستعماله الهاتف بشكل متكرر خلال رحلته التي استمرت 4 ساعات، هذا إلى جانب عدم ارتداء حزام الأمان أحيانا، ورفع يديه عن المقود أثناء القيادة.

 

وقالت شرطة ساسكس في جنوب شرقي إنجلترا، إن هولاند ارتكب مخالفات خطيرة، أبرزها عدم وضع حزام الأمان، إلا أثناء مشاهدته لسيارات الشرطة، أثناء رحلته عبر جنوب إنجلترا.


ووفق الصحيفة البريطانية فقد نجم عن الحادث الذي تسبب به هولاند، إصابة سائق السيارة التي تم الاصطدام بها وكانت تابعة للشرطة ومخصصة لنقل سجناء، بالإضافة إلى تعرض ضابط وسجين لجروح خطيرة.


ووجهت الشرطة لهولاند تهمة القيادة الخطيرة، وثلاث تهم بالتسبب في إصابة خطيرة من خلال القيادة المتهورة.



المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
GettyImages-521375354-a04d423

كاميرات ترصد مشهدا نادرا لنمر الثلج في كازاخستان

3HxqQRoL09Q

عاصفة رملية مخيفة تبتلع مدينة في الصين

610028974c59b7681a3a9d8a

امرأة روسية تلتقط طفلا سقط من نافذة بناء مرتفع

cat-lives

إنقاذ قطة عالقة داخل قبو منزل بعد فيضانات مروعة في أمريكا

ZY3R7VKOQIIJQAPJK5CZCXHTRA

نسر يسبح في بحيرة ويستخدم جناحيه كمجاديف

seagull-strikes-girl-springshot

طائر نورس يصطدم بوجه فتاة في مدينة العاب بأمريكا

أخبار متعلقة
42-55375529

أفعى تحاول اقتناص سمكة يحملها رجل

60e8ae134c59b74a1d1c45aa

شاهد.. الدخول إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية وماكرة

1800

أمطار غزيرة تغمر شوارع ومحطات المترو في نيويورك

71npsx83I5L._AC_SL1024_

لحظة انفجار نيزك يضيء سماء ولاية أمريكية

unnamed

أفعى سوداء نادرة وفريدة تعكس ألوان قوس قزح

Depositphotos_17611539_l-2015_2000x.progressive

أمريكا .. أصلع يحرق رأسه في رحلة صيفية ويندم على فعلته