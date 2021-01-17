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الأحد، 17-01-2021 01:19 م

هونغ كونغ .. رجل يتسلق ناطحة سحاب على كرسي متحرك



الوكيل الاخباري - أصبح لاي تشي واي، أول رجل في هونغ كونغ يتسلق أكثر من 250 مترا من واجهة ناطحة سحاب، وهو مربوط بكرسي متحرك.

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واحتاج لاي أكثر من 10 ساعات لتحقيق هذا الإنجاز، السبت، من أجل جمع تبرعات لذوي إصابات الحبل الشوكي.


ولم يتمكن لاي، 37 عاما، الذي تعرض لحادث سير قبل 10 سنوات أدى إلى إصابته بالشلل النصفي، من الوصول إلى قمة برج "نينا تاور" الذي يرتفع 300 متر في شبه جزيرة كاولون.

 


وقال لاي: "كنت خائفا جدا.. فيمكنني عند تسلق جبل أن أتشبث بصخور أو فتحات صغيرة، لكن لا يمكنني مع الزجاج سوى أن أعتمد على الحبل الذي أتدلى منه".


ونجح لاي في جمع 5.2 مليون دولار بالعملة المحلية "أي ما يعادل 670639 دولارا أميركيا"، حسبما ذكرت "رويترز".


وكان لاي توّج قبل عام 2011 بطلا لآسيا أربع مرات في رياضة تسلق الصخور، واحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم في إحدى المرات.


وبعد الحادث الذي تعرض له، استأنف التسلق مع ربط كرسيه المتحرك بنظام يعمل بمجموعة بكرات.


وقبل 5 سنوات تمكن من صعود جبل ليونروك الذي يبلغ ارتفاعه 495 مترا، وهو رمز في التراث الشعبي للمثابرة والعزيمة في هونغ كونغ.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز



 




 

 


 

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