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السبت، 12-06-2021 02:25 م

واقعة غريبة.. دولفين يهاجم طفلا في حمام السباحة معتقدا أنه طعام



الوكيل الاخباري - في حادثة غريبة ونادرة، قام دولفين على غير العادة بمهاجمة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، محاولا التهام يديه، معتقدا أنها طعام.

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وقع الحادث يوم الأحد الماضي في أحد المنتزهات التي تقدم عروض الدولفين، بمدينة أوديسا في أوكرانيا.

وحسب وسائل إعلام أوكرانية، كان الطفل يحاول مداعبة الدولفين على حافة حمام السباحة، بينما كانت أمه تلتقط فيديو يوثق تلك اللحظات.

 


ويظهر في الفيديو، الطفل يمد يده ويداعب الدولفين، الذي فجأة رفع رأسه وجسده فوق الماء، ثم عض بفكيه وأسنانه القوية يد الطفل الممدودة، ما جعل الطفل يصرخ بشدة من الألم.


وعلى الفور تم نقل الطفل إلى المستشفى لعلاجه من الجروح التي سببتها عضة الدولفين.
وفي تعليقها على الحادث، قالت مدربة الدولفين أولينا كوموغوروفا، إن
"اليد الممتدة فوق الماء تعني للدولفين تقديم له شيئا ليأكله أو يستمتع به، وقد ظن الدولفين أن يد الطفل هي هذا الطعام".

 

 

 

 المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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