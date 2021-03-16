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الثلاثاء، 16-03-2021 12:08 م

وحيد القرن يتجول برفقة كلب صغير في شوارع نيبال



الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحيوان وحيد القرن يتجول برفقة كلب صغير في شوارع نيبال.

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شوهد وحيد القرن وهو يتجول في شوارع مدينة تيلوتاما في نيبال بأريحية، في حين ظهرت مؤخرا العديد من الحوادث عندما تتجول الحيوانات في المدن.

 



ويعتبر وحيد القرن من الحيوانات الثدية من فصيلة الكركدنيات ومن رتبة وتريات الأصابع، يألف الأراضي العشبية والمجدبة القريبة من الأنهار وبرك المياه.


وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال طريفة من قبل المغردين.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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