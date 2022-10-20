الخميس 20-10-2022
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الخميس، 20-10-2022 02:55 م

وصلة رقص لأحد الفرق الكورية في الجيش -شاهد

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو، أعضاء أحد الفرق الكورية في الجيش يؤدون وصلة رقص على أنغام إحدى الأغنيات وسط تفاعل كبير من الحضور.

ورصد الفيديو، أعضاء الفرقة الكورية يرتدون الملابس العسكرية، ويرقصون على بطريقة مثيرة.

وأوضح الفيديو، أعضاء الفرقة الكورية يرقصون بحركات مختلفة بأيديهم وأقدامهم بطريقة سريعة.

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