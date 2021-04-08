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الخميس، 08-04-2021 10:00 ص

وضع علامات تمييزية على منازل المصابين بكورونا في فنزويلا



الوكيل الاخباري - بدأ عمدة في وسط فنزويلا بوضع رموز تحذير حمراء على منازل الأشخاص المصابين بمرض "كوفيد 19"، وهدد أيضا بقطع مساعدات الرعاية لأولئك الذين يكسرون الحجر الصحي.

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قال لويس دوكي، عمدة بلدية سوكري في ولاية ياراكوي، مشيرا إلى لافتة من الورق الأبيض معلقة على منزل ويظهر بها دائرة حمراء ويقطعها خط، في إشارة تحذيرية لاجتناب البيت: "نحن نحمي شعبنا".

وأضاف في مقطع فيديو نُشر هذا الأسبوع على حسابه في "إنستغرام" هذا يشير إلى وجود حالة "كوفيد" أو حالة اشتباه في "كوفيد"، لذا فعلى الناس الحذر.

 



وقال دوكي للإذاعة المحلية إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات جذرية مع تعامل فنزويلا مع موجة ثانية من فيروس كورونا، مضيفا أن الفوائد بما في ذلك المساعدات الغذائية وغاز الطهي يمكن قطعها إذا لم يمتثل الناس لأوامر الحجر الصحي.


وأثارت خطوة دوكي، عضو الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة الرئيس نيكولاس مادورو، اتهامات بالتمييز.


وكتبت تامارا سوجو، محامية مدافعة عن حقوق الإنسان، على "تويتر": "يجب أن نندد به، وأن نتمنى له علاوة على ذلك صحة جيدة حتى لا يضطر إلى تمييز نفسه".

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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