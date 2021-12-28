وكالة الفضاء الروسية تطلق بنجاح 36 قمرا صناعيا لشركة بريطانية

الوكيل الاخباري - أكدت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، الاثنين، إطلاق 36 قمرًا صناعياً تابع لشركة الاتصالات البريطانية "وان ويب"، على متن الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي"، وبواسطة وحدة التسريع الروسية من طراز "فريغات"، من قاعدة بايكونور الفضائية.

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وتستغرق رحلة صاروخ "سويوز-2.1 بي"، حتى انفصال المجموعة الرئيسية عن الأقمار الصناعية على ارتفاع 200 كيلومتر أقل بقليل من 10 دقائق، ثم سيتعين على وحدات التسريع" فريغات"، إيصال الأقمار الصناعية إلى مسافة 450 كيلومترًا، حيث يصلون إلى مداراتهم بشكل مستقل.







ويعد هذا الإطلاق الأول من قاعدة "بايكونور"، مع هذا الكم من أقمار "وان ويب"، قبل ذلك، تم إطلاق 36 قمرًا صناعيًا على متن صواريخ "سويوز" ولكن من قاعدة فوستوشني الفضائية، ويرجع الاختلاف إلى خصائص الطاقة العالية للصاروخ عند إطلاقه من قاعدة فوستوشني.

في هذا الصدد، أعلنت "روسكوسموس"، عن العمل على تحسين مسارات الرحلات من بايكونور.



وتم الانتهاء حتى الآن، من 11 من أصل 19 قمرًا صناعيًا من "وان ويب"، والتي تم إطلاقها بموجب العقد مع "أريان سبيس"، وتوزعت على الشكل التالي: أربعة من "بايكونور"، وستة من "فوستوشني" وواحد من "كورو".









المصدر : سبوتنك