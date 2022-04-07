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الخميس، 07-04-2022 12:01 م

وهم بصري يكشف للوهلة الأولى طبعك وميولك في حياتك!



الوكيل الاخباري - شاركت قناة Bright Side على "تيك توك" صورة لوهم بصري قالت إنه يمكّن المتابعين من رؤية مدى رضاهم عن حيواتهم.

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وأوضحت القناة في تعليق صوتي على الصورة أن البعض يرونها بقايا تفاحة مقضومة، بينما يراها آخرون وجهين متواجهين.

 

@brightside.official What did you see first here?!🤔😏👇#riddles #findoddoneout #whatdoyousee #whatdoyouseefirst ♬ original sound - BRIGHT SIDE


وأضافت: "إذا كانت التفاحة ما يظهر لك، فأنت واقعي تأخذ الأشياء كما هي وتكون سعيدا جدا بما لديك في الحياة .. وتدرك أنه يمكنك دائما الاعتماد على المقربين منك وسيدعمونك مهما كان. وأنك  قنوع وفي حالة مزاجية جيدة ودائما تنقلها إلى الآخرين".


ولكن إذا رأيت الوجهين أولا، فإن العلاقات هي أولويتك الكبرى. وتابع الموقع: "ربما تمر بوقت من عدم اليقين مع شخص مميز بالنسبة لك. تذكر أن أفضل ما يمكنك فعله هو مناقشته معا وعدم الاحتفاظ بكل شيء في داخلك. وستتحسن الأمور بالتأكيد".


وتباينت ردود الفعل بين المتابعين على "تيك توك" في قسم التعليقات على الفيديو إلى حد كبير حول ما رأوه أولا.


وهذا الوهم هو نسخة من وهم مزهرية روبن الشهير، الذي طوره عالم النفس الدنماركي إدغار روبين في عام 1915.


وفي وهمه، الصورة المركزية عبارة عن مزهرية وليست نواة تفاحة، ووجهين متقابلين بأنوف شبه متلامسة.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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