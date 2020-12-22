الثلاثاء 22-12-2020
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الثلاثاء، 22-12-2020 01:13 م

يشبه مشهدا من فيلم الأسد ملك .. قطيع من الجاموس يدهس لبؤتين



الوكيل الاخباري - اتخذت لبؤتان قرارا فاشلا عند اقتحامهما قطيعا من الجاموس على أمل اصطياد فريسة في حديقة كروغر الوطنية بجنوب أفريقيا.

وصور شاهد عيان المشهد على النحو التالي: "كنا على وشك المغادرة عندما سمعنا بعض المشاحنات في القطيع. ثم رأينا الحيوانات تطارد لبؤة... وسرعان ما شعرنا بالارتباك عند إدراكنا ما يحدث".

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وتابع، "علقت اللبؤة المسكينة في مرمى قطيع كبير من الجاموس، وبدأت الحيوانات برميها وكأنها لا تزن شيئا". وأضاف، بعد ذلك سمعنا زئير لبؤة أخرى. وتركنا في صدمة مما حدث فليس كل يوم ترى الفريسة عندما تصبح حيوانا مفترسا. 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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