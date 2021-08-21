1200 طائرة بدون طيار تزين سماء نيجني نوفغورد الروسية

الوكيل الاخباري - زُينت سماء مدينة نيجني نوفغورد الروسية بلوحات فنية للمعالم التاريخية للمدينة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ800 لتأسيس المدينة.

اضافة اعلان



وشاركت أكثر من 1200 طائرة بدون طيار (الدرون) في رسم اللوحات الفنية التي تجسد المعالم التارخية للمدينة، حيث صنعت صورا ثلاثية الأبعاد لبرج "ديمتريفسكايا" في كرملين نيجني نوفغورد، وكاتدرائية "ألكسندر نيفسكي" و"مينين" و"بوزارسكي"، وكذلك لوحات لالتقاء نهر أوكا وفولغا، بالإضافة إلى شعار المدينة.



وتظهر مقاطع فيديو إعجاب الجمهور بالعرض المصحوب بموسيقى مناسبة، والذين هتفوا "نعم، إنه أمر يفقد العقل!"



هذا وستستمر الاحتفالات بالذكرى السنوية في تسعة أماكن في جميع مناطق نيجني نوفغورود.



المصدر : سبوتنك