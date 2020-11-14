13 دبا تحاصر عمالا روس.. شاهد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد محاصرة 13 دبا لعمال روس في مقاطعة كيروفا الروسية.



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وحسبما تبين في الفيديو اقترب الدببة من المنطقة بسبب رائحة بعض اللحوم التي تم إلقاؤها من قبل مزرعة ، وقد تفاجأ العمال، الذي كانوا بالقرب من المزرعة، بمحاصرة عدد كبير من الدببة لهم، حيث قاموا بتوثيق لحظة اقتراب دب صغير منهم ووقوفه على أطرافه الخلفية، إما طلبا للطعام أو لإخافتهم.

المصدر : سبوتنيك



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