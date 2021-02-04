200 ألف مشاهدة لرضيعة بريطانية تتظاهر بالنوم

الوكيل الاخباري - لم تتصور الأم البريطانية إيما أن ابنتها الرضيعة (11 شهراً) تخدعها وتتظاهر بالنوم ثم تقوم خلسة وتلعب بدميتها في مهدها.

اضافة اعلان



وصورت الأم فيديو كليب كاميرا المراقبة وبثته على تطبيق تيك توك حيث شاهده أكثر من 200 ألف شخص.



وذكرت إيما لصحيفة ميرور البريطانية أنها استغرقت في الضحك، لأنها تحدثت مع ابنتها إميليا للتو من خلال الشاشة وتظاهرت ببساطة بأنها نائمة وعندما عادت لمشاهدتها للاطمئنان عليها بعد فترة قصيرة، فوجئت بأن الصغيرة تلعب بدميتها.



وضغطت الأم إيما على زر جهاز المراقبة، وقالت لابنتها بحزم«إميليا لا» وعندها لم تنطق ابنتها بكلمة وحدقت في كاميرا المراقبة والشعور بالذنب يكسو وجهها، ما يدل على أنها تعلم أنها في ورطة مع أمها، لأنها كانت جالسة تلعب بدلاً من الحصول على قسط من الراحة.



وبثت الأم فيديو كليب طفلتها على تطبيق تيك توك، وكتبت أسفله «ليلة القبض على إميليا».

المصدر : الرؤية







