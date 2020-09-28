3 حيتان قاتلة تهاجم سائحا وزوجته على متن يخت في إسبانيا

الوكيل الاخباري – سجل زوجان بريطانيان، على متن يخت، في إسبانيا، اللحظة التي هاجمتهما فيها مجموعة من الحيتان القاتلة.



وكان جرايم ووكر وزوجته مويرا يبحران على متن يختهما مع صديقهما ستيفن روبنسون، عندما استهدفتهم 3 من الحيتان القاتلة قبالة سواحل كيب فينيستيري.

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وذكرت "بي بي سي اسكتلندا" أن جرايم ، من هيلينسبورج وأرجيل وبوت ، لاحظ فقط الحيتان القاتلة عندما صدم أحدها يخته البالغ طوله 45 قدمًا.



وخلال الهجوم الذي استمر 45 دقيقة ، نهش أحد الحيتان جزءا من دفة اليخت.







وقال جرايم: "لم أكن متأكدًا حقًا مما كان يحدث ، ثم كسر أحد الحيتان السطح ، على الجانب الأيسر من اليخت من أجل التنفس".



و اتصل المدير المالي المتقاعد بمركز تنسيق الإنقاذ البحري الذي طلب منه إيقاف تشغيل المحرك وإبقاء الشراع منخفضًا.



وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية ، قال جرايم إن الحيتان القاتلة تسببت في دوران اليخت 90 درجة.



و كان خوف جرايم الأكبر هو أن يخته يغرق بالماء، من الأضرار التي تسببها الحيوانات ، وكانوا قد تركوا عالقين على مسافة 720 ميلًا في رحلة 1600 ميل.

المصدر : صدى البلد



