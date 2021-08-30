3 كلاب شرسة تهاجم سيدة في الأرجنتين

الوكيل الاخباري - التقطت كاميرات المراقبة المثبتة في عدد من المباني بأحد الشوارع في الأرجنتين، واقعة هجوم 3 كلاب شرسة على سيدة أثناء مرورها بالشارع.

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ويظهر الفيديو السيدة تسير في الشارع بمفردها وهي تحمل بعض الأغراض، لتفاجأ بركض كلبين باتجاهها محاولين اختطاف ما تحمله في يدها، ثم لحق بالكلبين كلب ثالث شاركهما الانقضاض على السيدة.







تشبثت السيدة بأغراضها محاولة التخلص من الكلاب الشرسة، لكنهم لم يفلتوها حتى ظهر شاب ممسكا بعصا أبعدهم بها، ونجح في تخليص السيدة من الحيوانات الشرسة الثلاثة.



نجح الشاب في تخليص السيدة دون إصابات بالغة، إلا أن الكلاب كانت قد مزقت وخطفت بعض أجزاء من الأغراض التي كانت تحملها.







المصدر : سبوتنك