7 حبات شوكولاته تدخل مواطنا عراقيا موسوعة "غينيس"!

الوكيل الاخباري - حقق مواطن عراقي رقما قياسيا عالميا لأطول برج من حبات "إم آند إمز" في العالم، بتصفيف 7 حبات شوكولاتة متوازنة فوق بعضها البعض.
وبحسب موقع غينيس للأرقام القياسية أمضى إبراهيم صادق، الذي يبلغ من العمر 29 عاما، أشهرا من التدريب ليكسر واحد من أكثر الأرقام العالمية شهرة في الفترة الأخيرة.
حيث ذاع صيت هذا الرقم القياسي خلال جائحة كورونا، وعلى الرغم من كونه يبدو سهلاً، إلا أنه يتطلب الكثير من الدقة والتركيز.
@gwrarabic أكثر عدد حبات إم آند إمز متوازنة فوق بعضها البعض: 7 من قبل ابراهيم صادق (#العراق) @ib.sadeq ♬ original sound - Guinness World Records Arabic
المصدر : روسيا اليوم
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة