7 حبات شوكولاته تدخل مواطنا عراقيا موسوعة "غينيس"!

الوكيل الاخباري - حقق مواطن عراقي رقما قياسيا عالميا لأطول برج من حبات "إم آند إمز" في العالم، بتصفيف 7 حبات شوكولاتة متوازنة فوق بعضها البعض.

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وبحسب موقع غينيس للأرقام القياسية أمضى إبراهيم صادق، الذي يبلغ من العمر 29 عاما، أشهرا من التدريب ليكسر واحد من أكثر الأرقام العالمية شهرة في الفترة الأخيرة.

حيث ذاع صيت هذا الرقم القياسي خلال جائحة كورونا، وعلى الرغم من كونه يبدو سهلاً، إلا أنه يتطلب الكثير من الدقة والتركيز.



وأشار موقع غينيس إلى أن هذا الرقم القياسي، يشهد تنافساً واسعاً منذ العام 2016 بعد أن حققه الإيطالي "سلفيو سابا" بموازنة أربعة حبات فوق بعضها البعض، ثم عادله الاسترالي "بيرندان كيلبي" في نوفمبر 2020 ليعود الرقم القياسي إلى الواجهة.

المصدر : روسيا اليوم

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