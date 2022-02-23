أبرز الحوادث المرورية على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - تعاملت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام مع عدة حوادث مرورية خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف مناطق المملكة.

اضافة اعلان

وقالت غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، اليوم الأربعاء، إنها تتعامل الآن مع حادث سير في منطقة الغدير الأبيض على طريق إربد المفرق ونتج عنه وفاة واحدة.

وأضافت أن كوادرها متواجدة في الموقع وتعمل على إزالة العوائق وفتح السير.

وأشارت إلى وقوع حادث تصادم يوم أمس على اوتوستراد الزرقاء عمان بين 5 مركبات ولم ينتج عنه أي إصابات.

وبيّنت أنها تعاملت مع حادث سير على طريق وادي عربة في منطقة بئر مذكور باتجاه العقبة بين باص ركوب متوسط وتريلا نتج عنه 7 إصابات وتم اسعافهم لمستشفى الأمير هاشم وحالتهم العامة حسنة.

ولفتت إلى ضرورة الالتزام بالمسارب المخصصة وعدم المسير بعكس السير، مؤكدة أنها تعاملت يوم أمس مع مركبة صالون تسير عكس السير أعلى جسر جرش، فيما حذرت من قيادة المركبات الثقيلة لغير الحصالين على رخص القيادة التي تخولهم لقيادة المركبات الثقيلة.

وحول حادث التصادم الذي وقع أمس الثلاثاء على طريق إربد عمان بين مركبة شحن وقلاب أوضحت أنه بسبب التعامل الخاطئ مع المنعطفات بسبب السرعة الزائدة، داعية إلى ضرورة الاستخدام الآمن للغيارات والالتزام بالسرعات المحددة.