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الأحد، 20-02-2022 09:59 ص

أبرز حالات الإنقاذ والإسعاف في المملكة - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - تعاملت مديرية الدفاع المدني مع 3764 حالة إسعافية خلال عطلة نهاية الأسبوع في كافة مناطق المملكة. اضافة اعلان


وقالت المديرية، اليوم الأحد، إن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع 727 حادث إنقاذ، و92 حادث إطفاء، و7108 عملية تعقيم وتطهير لموقع ومركبة ومنشأة في مختلف مناطق المملكة.

وتعاملت مع حادث تدهور لمركبة اصطدمت في سور منزل بمنطقة بدر غرب عمّان نتج عنه وفاة شخص، وتم نقله لمستشفى الحسين الطبي، فيما تعاملت مع حريق شب داخل غرفة في منطقة تلاع العلي نتج عنه 3 إصابات بضيق التنفس وسببه تسرب الغاز.

وفي محافظة إربد تعاملت مع حادث تصادم لمركبتين في منطقة حاتم، نتج عنه إصابة 9 أشخاص وتم إسعافهم ونقلهم لمستشفى اليرموك وحالتهم العامة متوسطة.

أما في محافظة مأدبا فقد تعاملت كوادر الإنقاذ والإطفاء مع حريق شب في غرفة ضمن شقة نتج عنه 4 إصابات بضيق التنفس نتيجة استنشاق الغازات المنبعثة عن الحريق الذي وقع بسبب تماس كهربائي، وتم إسعافهم لمستشفى النديم.

كما تعاملت مديرية دفاع مدني الكرك، أمس السبت، مع عديد حالات شفط المياه داخل منازل داهمتها مياه الأمطار في غور الصافي وحي الجمعية وحي الجبل وبالقرب من بنتك القاهرة عمان، ولم ينتج عنها أي إصابات في الأرواح.

وفي محافظة الزرقاء تمكنت كوادر الإنقاذ من تحرير اصبع طفل علق في قطعة حديدية داخل طوارئ مستشفى الزرقاء الحكومي دون أن يصاب بأي أذى.

 




 

 


 

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